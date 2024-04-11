Сериал «Герои» получит продолжение

Сегодня в 03:40
Кадр из сериала "Герои"

Сериал «Герои» получит продолжение. Сценарий нового проекта уже разработал создатель оригинального шоу Тим Кринг, сообщил Deadline.

Будущий проект носит рабочее название «Герои: Затмение». Его события происходят спустя множество лет после действия первоначального сериала. На экране, по задумке Кринга, появятся знакомые злодеи и новые враги — и, конечно, новые герои.

Сюжет «Героев: Затмения» напоминает линию из мини-сериала «Герои: Возрождение», вышедшего в 2015 году. В нем действие также происходило спустя годы после событий оригинального проекта, и в центре оказались ранее неизвестные персонажи.

В сиквеле участвовали Ноа Беннет в роли Джека Коулмана, Сендхил Рамамурти в роди доктора Мохиндера Суреша, Маси Ока в роли Хиро Накамуры и Грег Гранберг в роли Мэтта Паркмана. Кто из звезд «Героев» появится в грядущем проекте, неизвестно.

Также пока неясно, когда сериал может выйти на экраны. Исполнительным продюсером шоу наряду с Крингом станет Джордан Серф из Mosaic. Кто еще будет причастен к постановке, не раскрывается.

Сериал «Герои» выходил с 2006 по 2010 год на телеканале NBC. Он рассказал о группе людей, которые неожиданно обнаружили у себя сверхъестественные способности. После этого они решили, что должны использовать новые таланты на благо мира.

В актерский состав шоу вошли Майло Вентимилья, Хайден Паннетьери, Закари Куинто, Эли Лартер, Эдриан Пасдар, Дэвид Андерс, Кристен Белл, Сантьяго Кабрера и другие артисты. Рех

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