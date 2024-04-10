Вышел трейлер сериала «Шардлейк» с Шоном Бином в роли могущественного Томаса Кромвеля

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер сериала «Шардлейк», который выйдет 1 мая на одноименном стриминговом сервисе, а также платформе Disney+.
Проект расскажет о событиях XVI века, описанных в романе Си Джея Сэнсома. Во время роспуска монастырей юристам Мэттью Шардлейку и Джеку Бараку приходится расследовать ужасное убийство.
Герои отправляются на поиски преступника по просьбе могущественного Томаса Кромвеля, советника английского короля Генриха VIII. Они оказываются в монастыре, где служители готовы на все, чтобы сохранить свой орден.
Роли Шарлдейка и Барака в проекте исполнили Артур Хьюз и Энтони Бойл. В образе Кромвеля предстал Шон Бин («Игра престолов»). Помимо этих артистов, в сериале снялись Пол Кэй, Дэвид Пирс, Бабу Сизей, Шарлотта Кристоф, Хилари Тонс и Мэттью Стир.
Режиссером сериала стал Джастин Чедвик, известный по фильмам «Еще одна из рода Болейн» и «Тюльпанная лихорадка». Сценарий написал Стефан Бутчард, известный по «Последнему королевству» и «Хорошему копу».