Россия вошла в топ-10 стран с самыми неверными супругами

При составлении рейтинга учитывался опыт пар, состоящих в браке или в гражданском союзе. Изменой считался секс без дозволения со стороны постоянного партнера. В исследовании участвовали не все страны: к примеру, африканские государства вообще не учтены в рейтинге, а в Латинской Америке данные есть лишь о Бразилии.