Россия вошла в топ-10 стран с самыми неверными супругами

Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего изменяют своим супругам. Об этом стало известно из публикации на сайте проекта World Population Review.
Лидером рейтинга стали США. Там в неверности признались 71% опрошенных — они чаще всего изменяли с бывшими возлюбленными. В России об изменах сообщили 53% респондентов, чаще всего россияне имели внебрачную связь с незнакомцами.
В десятку изменщиков попали жители Германии, Великобритании, Таиланда, Бразилии, Франции, Японии, Румынии и Австралии. В этих странах не сумели сохранить верность своим супругам от 68 до 44%.
При этом ни в одном из указанных государств измены с экс-партнерами не оказались наиболее частыми. В Германии, Великобритании, Японии и Румынии главную опасность для браков представляют друзья.
В Таиланде, Франции и Австралии женатые люди предпочитают, как и в России, секс с незнакомыми людьми. В Бразилии для поиска любовников чаще всего используют приложения для знакомств.
При составлении рейтинга учитывался опыт пар, состоящих в браке или в гражданском союзе. Изменой считался секс без дозволения со стороны постоянного партнера. В исследовании участвовали не все страны: к примеру, африканские государства вообще не учтены в рейтинге, а в Латинской Америке данные есть лишь о Бразилии.
Среди жителей указанных в перечне стран наиболее верными оказались, с их собственных слов, исландцы (изменяли 9% участников опроса), гренландцы (12%) и ирландцы (15%). Интересно, все все они живут в островных государствах.