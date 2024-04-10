Марго Робби станет продюсером фильма «Монополия»

Австралийская актриса Марго Робби, известная по фильмам «Барби» и «Тоня против всех», станет продюсером картины по мотивам настольной игры «Монополия». Об этом сообщил Collider.
Компания Робби LuckyChap будет сотрудничать со студией Lionsgate и производителем игр Hasbro. Вместе они разработают анимационный фильм по мотивам культовой настолки. Когда он выйдет на экраны, пока неясно.
Адаптация «Монополии» находится в разработке уже долгое время. В разные этапы над проектом работали Кевин Харт, Ридли Скотт, Тим Стори и другие.
Игра «Монополия» появилась в 1903 году благодара Лиззи Мэги. Женщина придумала игру «Домовладелец», которая легла в основу «Монополии». Известную сегодня версию «Монополии» создал Чарльз Дэрроу.
Он продал права на игру братьям Паркер в 1935 году. «Монополия» стала популярна в разгар Великой депрессии в США и остается одной из любимых игр во всем мире по сей день.
Hasbro планирует выпустить фильмы по мотивам разных своих продуктов. Ранее компания уже успешно реализовала франшизу «Трансформеры» и картину «Подземелья и драконы: Честь среди воров».