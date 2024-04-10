Песня Бонни Тайлер «Total Eclipse Of The Heart» взлетела в чартах во время солнечного затмения в Аме

Песня Бонни Тайлер «Total Eclipse Of The Heart», вышедшая в 1983 году, вновь поднялась в музыкальных чартах во время солнечного затмения, которое наблюдалось в начале апреля. Об этом сообщил CBS.
Баллада заняла вторую строчку в чарте Apple, а на Spotify среди пользователей из США количество прослушиваний песни увеличилось почти на 50% за неделю. На Last FM трек стал хитом номер один в США 8 апреля.
Бонни Тайлер отметила, что интерес к ее песне не впервые растет из‑за затмений. В 2021, по словам певицы, произошло то же самое.
Результаты улучшили и другие треки, посвященные солнцу и луне. Среди них были «Ain’t No Sunshine» Билла Уизерса, «Here Comes the Sun» The Beatles, «Eclipse» Pink Floyd, «Bad Moon Rising» Creedence Clearwater Revival и «Black Hole Sun» Soundgarden.
Всего число запросов по слову «затмение» на Spotify выросло за это время на 200%.