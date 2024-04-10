В США осудили родителей подростка, который устроил массовую стрельбу

До преступления школьник признавался друзьям, что «слышит голоса» и надеется получить помощь. Подросток отмечал, что рассказывал родителям о своих проблемах и даже просил отца отвезти его ко врачу. Джеймс, по словам сына, лишь «дал ему несколько таблеток» и призвал «смириться».

В дневнике Итана обнаружили записи о подготовке к нападению на школу. Там же будущий преступник писал, что мучил и убивал птенцов, а однажды даже принес в школу банку с головой птицы. Так парень пытался привлечь к себе внимание и получить помощь.