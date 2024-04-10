В США осудили родителей подростка, который устроил массовую стрельбу

Суд округа Окленд в американском штате Мичиган приговорил к тюремным срокам родителей подростка Итана Крамбли, который устроил стрельбу в школе города Оксфорд. Об этом сообщил CNN.
Джеймс и Дженнифер Крамбли проведут в заключении не менее десяти лет. Их осудили на срок в 15 лет, но пара сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. В США подобное наказание вынесли впервые.
Ранее за массовые убийства отвечали только непосредственные участники преступлений. Однако в ситуации с Крамбли произошло иначе: родителей стрелка задержали сразу же после трагедии и осудили за «крайнюю халатность».
Пара, как выяснило следствие, купила 15-летнему сыну пистолет и не отреагировала на «тревожные признаки» в его поведении и психическом состоянии. В результате Итан убил четверых человек и ранил еще семерых.
До преступления школьник признавался друзьям, что «слышит голоса» и надеется получить помощь. Подросток отмечал, что рассказывал родителям о своих проблемах и даже просил отца отвезти его ко врачу. Джеймс, по словам сына, лишь «дал ему несколько таблеток» и призвал «смириться».
В дневнике Итана обнаружили записи о подготовке к нападению на школу. Там же будущий преступник писал, что мучил и убивал птенцов, а однажды даже принес в школу банку с головой птицы. Так парень пытался привлечь к себе внимание и получить помощь.
Руководство школы действительно замечало странности в поведении ученика. Оно не менее двух раз связывалось с Джеймсом и Дженнифер Крамбли. Учителя рассказывали паре, что их сын, к примеру, ищет в интернете способы купить патроны.
В день атаки родителей Итана также вызывали в школу из‑за тревожащих записей, которые подросток сделал на листке с заданием по математике. Он написал на нем «моя жизнь бесполезна», «кровь везде», «мысли не останавливаются, помогите мне» и сопроводил фразы рисунком с изображением пистолета, пули и раненого человека.
Администрация школы настаивала, чтобы Крамбли забрали сына домой и нашли ему психолога, но супруги отказались. В этот день в рюкзаке Итана уже лежал пистолет, из которого он позднее расстрелял одноклассников.
Родители погибших детей обвинили в случившемся Джеймса и Дженнифер. Последние в суде выразили им свои соболезнования. При этом, как отметила прокурор Карен Макдональд, пара не раскаялась.
Итана Крамбли осудили ранее, в декабре 2023 года. Подростка приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.