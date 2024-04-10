В тульском кластере «Октава» пройдет Всероссийский фестиваль креативных индустрий

В Туле арт-кластер «Октава» отметит свой день рождения в формате Всероссийского фестиваля креативных индустрий. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия, запланированного на 20 апреля.
На площадке пройдут многочисленные лекции и паблик-ток о творческих кластерах как двигателях креативной экономики с участием представителей «Севкабель Порта», «Суперметалла» и «Квартала труда». Также на празднике выступят музыкальные исполнители Kasseta и Сюзанна.
В лекционной части фестиваля можно будет послушать литературного обозревателя Максима Мамлыгу, актера Федора Федотова, специалиста по коммуникациям Дмитрия Мезенцева, фотографа Руслана Митина и диджея Якова Морозова.
Они расскажут о современной литературе и монетизации таланта, сотрудничестве с известными брендами, начале творческого пути и сложностях заработка на музыкальном творчестве.
Кроме того, в «Октаве» состоятся мастер-классы по скейтбордингу и диджитал-иллюстрации, викторина с призами в виде научно-фантастических книг и турнир по крафтовым играм.
В программе будут арт-перфоманс от театра КАМ, выступления местных музыкантов, каппинг-дегустация кофе в кафе «Волна» и другие события. Полный их список можно найти на сайте творческого пространства.