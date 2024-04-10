В тульском кластере «Октава» пройдет Всероссийский фестиваль креативных индустрий

На площадке пройдут многочисленные лекции и паблик-ток о творческих кластерах как двигателях креативной экономики с участием представителей «Севкабель Порта», «Суперметалла» и «Квартала труда». Также на празднике выступят музыкальные исполнители Kasseta и Сюзанна.