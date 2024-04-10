Новосибирский хирург сделал сердечко из кожи пациента

Председатель этического комитета Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Владимир Корчак так прокомментировал ситуацию: «Конечно, это нарушение всяких этических норм. Он может в операционной делать что хочет, но в соцсети выкладывать — это просто позорище какое‑то. Для опытного хирурга — нечеловеческий поступок, я считаю». По мнению Корчака, за свой поступок Курманбаев может лишиться сертификата.