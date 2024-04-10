Новосибирский хирург сделал сердечко из кожи пациента

Новосибирский пластический хирург и косметолог Рустам Курманбаев вырезал из ткани пациента фигуру, похожую на сердце. Снимки со своим творением он выложил у себя в инстаграме*, подписав «С днем рождения» и отметив аккаунт Марии Бубнышевой (по всей видимости, его коллеги).
На фотографии Курманбаева 7 апреля обратило внимание издание Ngs.ru. На момент написания заметки снимки удалены из аккаунта хирурга.
Новосибирскому изданию о необычных фото Курманбаева рассказала его пациентка, возмутившаяся ситуацией. «Я увидела это, и мне стало как‑то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждения этичности подобного поведения врача», — отметила она.
«Комсомольская правда» приводит мнение экспертов, которые считают, что Курманбаев устроил фотосессию после проведения абдоминопластики. Это операция, на которой врачи удаляют излишки кожи с области живота.
Председатель этического комитета Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Владимир Корчак так прокомментировал ситуацию: «Конечно, это нарушение всяких этических норм. Он может в операционной делать что хочет, но в соцсети выкладывать — это просто позорище какое‑то. Для опытного хирурга — нечеловеческий поступок, я считаю». По мнению Корчака, за свой поступок Курманбаев может лишиться сертификата.
Сам Курманбаев по существу ситуацию не прокомментировал. Дозвонившемуся до него редактору «КП» он пообещал подать в суд, назвав журналистов «кучкой дебилов».
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