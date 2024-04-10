Энтони Хопкинс сыграет царя Ирода в фильме на библейский сюжет «Мария»

Британский актер Энтони Хопкинс, известный по фильмам «Отец» и «Молчание ягнят», сыграет легендарного иудейского царя Ирода в фильме «Мария». Об этом сообщил Deadline.
Титульную роль Девы Марии в картине исполнит израильская актриса Ноа Коэн, ее можно увидеть в фильме «Молчаливая игра» и сериале «Мой племянник из ада». Режиссером проекта выступит Ди Джей Карузо, снявший «Три икса: Мировое господство».
Он снимет историю о взрослении Марии и ее непорочном зачатии. В фильме молодой матери и ее супругу Иосифу предстоит скрываться от царя Ирода, верящего, что новорожденный ребенок станет угрозой для его власти.
Продюсерами картины стали Мэри Алое, Ханна Лидер, Джиллиан Хормел и Джошуа Харрис. Сценарий написал Тимоти Майкл Хейс после консультаций со священниками, епископами, баптистскими пасторами, раввинами, представителями мормонских и мусульманских общин, а также учеными-библеистами и теологами.
В актерский состав проекта вошли Мила Харрис, Идо Тако, Стефани Нур, Сьюзан Браун, Ори Пфеффер, Хилла Видор, Гюдмундюр Торвальдссон, Дадли О’Шонесси, Эймон Фаррен, Мили Авитал, Мило Джурович, Чарли Бун, Келси Льюис и Джейд Крут.
Над фильмом работают номинированная на «Оскар» художник по прическам и гриму Карен Хартли Томас («Голда»), художник-постановщик Джеймс Мерифилд («Две королевы»), художник по костюмам Тина Каливас («Человек, который упал на Землю») и оператор Гэвин Стразерс («Ведьмак»).
«В этот период моей жизни меня привлекают сложные сценарии. Кроме того, уровень детализации этой постановки с необычайными декорациями, реквизитом и костюмами заставляет меня гордиться тем, что я являюсь ее частью», — заявил Хопкинс.