Netflix показал трейлер тру-крайм-фильма «Что сделала Дженнифер»

«О чем еще лжет Дженнифер?» — задались вопросом следователи. Фильм Попплуэлл попытается ответить на этот вопрос. Он расскажет, как погибшая пара запрещала дочери видеться с бойфрендом-наркодилером, а девочка в ответ притворялась, будто учится в колледже, а главное — что рассказал отец Дженнифер, выйдя из комы.