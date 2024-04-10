Netflix показал трейлер тру-крайм-фильма «Что сделала Дженнифер»

Сегодня в 18:19
Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер тру-крайм-фильма «Что сделала Дженнифер», который выйдет на стриминговой платформе 10 апреля.

Лента расскажет о шокирующем нападении на семью вьетнамских иммигрантов в небольшом канадском городе, пережить которое смогла только одна девушка. Она оказалась единственным свидетелем — и, возможно, главной подозреваемой.

Режиссером картины выступила Дженни Попплуэлл, ранее снявшая проект «Американское убийство: Семья по соседству». В фильме она использовала записи полицейских допросов и показания людей, вовлеченных в расследование.

Трагедия с семейством Пан произошла в 2010 году. В дом Хюэй Ханн и Бич Ха, по словам их дочери Дженнифер, ворвались вооруженные грабители. Они застрелили мать девушки и серьезно ранили отца.

Полиция узнала о преступлении от Дженнифер, которую злоумышленники якобы связали. Несмотря на это, девушка сумела позвонить в службу спасения. В ходе расследования выяснилось, что родители были строги с дочерью, а та неоднократно лгала им.

«О чем еще лжет Дженнифер?» — задались вопросом следователи. Фильм Попплуэлл попытается ответить на этот вопрос. Он расскажет, как погибшая пара запрещала дочери видеться с бойфрендом-наркодилером, а девочка в ответ притворялась, будто учится в колледже, а главное — что рассказал отец Дженнифер, выйдя из комы.

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