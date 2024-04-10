Продажи презервативов в России достигли минимума за последние 5 лет

Сегодня в 17:47
Фото: Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash

Продажи презервативов в России достигли пятилетнего минимума, передают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

По результатам исследования, за первые два месяца 2024 года аптеки продали 3,1 млн упаковок презервативов — на 4% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Тогда россияне купили 3,2 млн упаковок.

Специалисты подчеркнули, что количество проданных презервативов с каждым годом снижается. В 2020-м их было 4,8 млн, в 2021-м — 3,9 млн, а в 2022-м — 3,5 млн.

В то же время в денежном эквиваленте показатель за первые два месяца 2024-го незначительно увеличился и составил 1,17 млрд рублей (годом ранее — 1,14 млрд). Исследователи отметили, что максимальные продажи пришлись на 2020 год, тогда выручка аптек составила 1,24 млрд рублей.

В DSM Group объясняют тенденцию переходом на альтернативные средства контрацепции, в том числе противозачаточные таблетки. Их продажи в этом году выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Такое объяснение подтвердили и врачи, рассказав, что пациентки чаще обращаются к медикам с целью назначения гормональных контрацептивов.

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