Продажи презервативов в России достигли минимума за последние 5 лет

В то же время в денежном эквиваленте показатель за первые два месяца 2024-го незначительно увеличился и составил 1,17 млрд рублей (годом ранее — 1,14 млрд). Исследователи отметили, что максимальные продажи пришлись на 2020 год, тогда выручка аптек составила 1,24 млрд рублей.