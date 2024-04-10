Ростовские ученые создали метод быстрой диагностики рака с помощью ИИ

Сотрудники Южного федерального университета в Ростове разработали метод машинного обучения (ML) для быстрой диагностики онкологических заболеваний с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали представители вуза.
По словам ученых, созданный ими метод Pathologist AI сможет быстро диагностировать рак с точностью до 96% и разрабатывать план лечения. Новый способ машинного обучения построен на анализе результатов гистологических экспериментов.
У специалистов уже получилось обучить нейросеть находить опухоль в толстой кишке, а также проводить сегментацию и классификацию злокачественных клеток. Это особенно значимо для пациентов с быстротекущими формами онкологии, подчеркивают сотрудники университета.
При этом они отмечают, что у внедрения нового метода диагностики с помощью ИИ все же есть трудности. Главная проблема заключается в невозможности собрать большое количество данных для обучения алгоритмов из‑за недостатка клинических испытаний среди населения.
Это может приводить к ошибочным прогнозам ИИ, а значит, метод пока нельзя полноценно использовать в клинической практике. Чтобы накопить достаточно широкую базу для эффективного обучения нейросети, потребуется еще время.