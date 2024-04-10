Экс-директора Фонда поддержки детей-сирот в Чебоксарах осудили за педофилию

Суд пришел к выводу, что с января 2020 года по сентябрь 2022-го Мирджапаров приглашал несовершеннолетних на съемные квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске. Там он вовлекал детей в употребление алкоголя, а после вступал с ними в половую связь и совершал развратные действия. Все это подсудимый фиксировал на камеру мобильного телефона, получившиеся видеозаписи использовал в переписках с несовершеннолетними в соцсетях. Потерпевшими по делу проходили 15 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет.