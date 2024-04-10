Экс-директора Фонда поддержки детей-сирот в Чебоксарах осудили за педофилию

Суд в Чебоксарах приговорил бывшего директора местного Фонда поддержки детей-сирот Тахира Мирджапарова к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом сообщает прокуратура Чувашии и издание «Сердитая Чувашия».
Суд пришел к выводу, что с января 2020 года по сентябрь 2022-го Мирджапаров приглашал несовершеннолетних на съемные квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске. Там он вовлекал детей в употребление алкоголя, а после вступал с ними в половую связь и совершал развратные действия. Все это подсудимый фиксировал на камеру мобильного телефона, получившиеся видеозаписи использовал в переписках с несовершеннолетними в соцсетях. Потерпевшими по делу проходили 15 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет.
46-летнего Мирджапарова задержали в сентябре 2022 года. В отделе полиции он предложил сотруднику взятку в 100 тыс. рублей, но это привело лишь к еще одной статье, по которой его обвинили.
Тахир Мирджапаров — отец шести детей, двое из которых приемные. Он был учредителем Союза приемных родителей, руководителем республиканской Ассоциации замещающих семей и благотворительного фонда поддержки детей-сирот «Надежда».
Общественник работал над правительственными проектами, в 2021 году вел передачу «Живой язык» вместе с главой Чувашии Олегом Николаевым. В июне 2022-го по приглашению Николаева возглавил чебоксарский «Креативный кластер».
После ареста Мирджапарова упоминания о нем удалили из каналов и материалов местных властей.