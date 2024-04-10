Арт-группа «Явь» перекрыла надписью граффити с Вовой Адидасом. Не понравилось никому

На следующий день лицо персонажа Ивана Янковского перекрыла надпись, тоже отсылающая к знаменитому монологу. «Вы не готовы все. Я на вас щас на всех смотрю, к современному искусству вы не готовы», — было выведено красной краской на стене гаража поверх граффити.