Арт-группа «Явь» перекрыла надписью граффити с Вовой Адидасом. Не понравилось никому

Арт-группа «Явь» испортила граффити с Вовой Адидасом. Кажется, выходка её участников не понравилась никому. Рисунок на стене тоже быстро закрасили.
Граффити с персонажем «Слова пацана» появилось 8 апреля в Петербурге во дворе на Каменноостровском проспекте 26-28. О нем написали «Фонтанка» и «Собака», правда, ни одно из изданий не указало имени автора фотореалистичной работы. К новости петербургское издание добавило ролик, где ребенок с папой повторяют ставшую мемом фразу из сериала: «Вы не готовы все!».
На следующий день лицо персонажа Ивана Янковского перекрыла надпись, тоже отсылающая к знаменитому монологу. «Вы не готовы все. Я на вас щас на всех смотрю, к современному искусству вы не готовы», — было выведено красной краской на стене гаража поверх граффити.
Внизу неизвестный также добавил адрес соцсетей арт-группы «Явь». Фото работы появилось и в аккаунтах коллектива. Получившемуся граффити с надписью дали название «Искусство».
Похоже, таким было выступление художников против максимально правдоподобного стрит-арта. «Фотореализм для чушпанов», — пояснили участники «Яви».
Новая работа коллектива, похоже, только возмутила зрителей. Пост с фото собрал 170 тыс. просмотров в твиттере и десятки недовольных комментариев.
«Явь» обвинили в дефейсинге чужого граффити и вандализме, авторское высказывание против реалистичного изображения в стрит-арте тоже осталось неуслышанным. Кто‑то лишь задался вопросом, каким образом надпись через трафарет поверх чужого рисунка становится искусством, а другой комментатор предложил делать высказывания без порчи посторонних произведений.
«Явь» продолжила дискуссию следующей чередой работ. Один из её художников решил «проапгрейдить» придуманные нейросетью изображения на выставке в Охта Молле. Изменения в изображения парень вносил до тех пор, пока его не задержала охрана. Позже его отпустили.
В итоге сгенерированное полотне с планетами и галактикой стало высказыванием о долгом ожидании такси в приложении, античные памятники начали шутить про «не ту дверь», на киберпанковом изображении начался спор о сознании искусственного интеллекта, а работа с другими планетами получила отсылку на «Рика и Морти»
«Красивые картиночки без смысла и концепта — ремесленичество. Милые картинки, нарисованные на стене, не становятся от этого стрит-артом (и тем более граффити, это вообще иное). Искусство — триггер, оно жалит, карябает и лишь иногда ласкает», — уверены представители группы
«До нашей интервенции то были просто красочные изображения без содержания, а вот теперь это искусство», — подчеркнули они.
К среде на Каменноостровском проспекте ничего не осталось ни от Вовы Адидаса, ни от провокации «Яви». Рисунок на гараже был закрашен коммунальщиками, их коричневая краска оказалась сильнее дебатов об искусстве.