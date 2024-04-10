Вышел первый трейлер сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком

«Мы делаем сериал, затрагивающий важную тему, показываем людей с редкими психологическими недугами, к которым надо относиться с вниманием и великодушием. Мы часто не замечаем таких людей, не верим в реальность их проблем, травмируем их, и это может превратить их в жестоких преступников», — рассказал о проекте Эген.