Вышел первый трейлер сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком

Okko опубликовал тизер-трейлер оригинального сериала «Калимба». Главные роли в детективной драме сыграли Федор Бондарчук, Алена Михайлова и Сергей Гармаш.
«Калимба» расскажет историю амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского (Федор Бондарчук), который проводит опасный психологический эксперимент: под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Последующее расследование расскажет зрителю о настоящих мотивах профессора и свяжет воедино запутанные истории всех участников.
Режиссером-постановщиком сериала выступит Нурбек Эген («Фандорин. Азазель», «Мажор»), оператором-постановщиком — Дмитрий Карначик («The Телки», «Универ», «Интерны»). На экранах также появятся актеры Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и не только.
«Мы делаем сериал, затрагивающий важную тему, показываем людей с редкими психологическими недугами, к которым надо относиться с вниманием и великодушием. Мы часто не замечаем таких людей, не верим в реальность их проблем, травмируем их, и это может превратить их в жестоких преступников», — рассказал о проекте Эген.
По словам Бондарчука, человеческие эмоции в «Калимбе» «выкручены до предела». «В сериале рассказывается, как важно доставать из себя темную часть и не подавлять эмоции, иначе они начнут тебя разрушать — их нужно обязательно прорабатывать, если хочешь двигаться дальше и быть счастливым», — поделилась также Михайлова.
Съемки «Калимбы» проходили в Петербурге и Ленобласти летом 2023 года. Дату премьеры объявят позже.