ФАС завела дело на издательство «Просвещение» из‑за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
Ведомство заподозрило издательство в нарушении антимонопольного законодательства из‑за цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.
«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен», — говорится в сообщении.
Если ФАС подтвердит нарушение со стороны издательства, организации грозит штраф в соответствии с законодательством РФ.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале