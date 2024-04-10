ФАС завела дело на издательство «Просвещение» из‑за высоких цен на учебники

Сегодня в 13:00
Фото: izamorfixx ru/Flickr

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Ведомство заподозрило издательство в нарушении антимонопольного законодательства из‑за цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен», — говорится в сообщении.

Если ФАС подтвердит нарушение со стороны издательства, организации грозит штраф в соответствии с законодательством РФ.

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