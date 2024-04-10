ЕС снял санкции с сооснователей «Альфа-банка» Петра Авена и Михаила Фридмана

Сегодня в 11:23
Изображение: А поговорить?/YouTube

Суд ЕС отменил персональные санкции против бизнесменов и сооснователей «Альфа-банка» Петра Авена и Михаила Фридмана, сообщает РИА Новости.

Суд посчитал недоказанными заявления о близких связях бизнесменов с российскими властями и лично президентом Владимиром Путиным, а также о том, что предприниматели поддерживали действия России в Украине.

Авена и Фридмана включили в санкционные списки 28 февраля 2022 года. Совет ЕС заявил, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина».

После этого бизнесменам заморозили европейские активы и запретили въезд в ЕС. Сооснователей «Альфа-банка» оспорили решение Совета ЕС и подали иск в Европейский суд.

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