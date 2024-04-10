Роскомнадзор будет блокировать сайты с помощью ИИ

Сегодня в 10:41
Фото: Kostroma News/Flickr

В 2024 году Роскомнадзор начнет создавать и вести реестр заблокированных сайтов с помощью искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсант».

Контент будут блокировать на основе той же системы, которая сейчас позволяет анализировать тексты в сети, — системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР). Она предназначена для поиска текстов с «запрещенной информацией».

Как отмечает издание, в 2023 году на то, чтобы выявить незаконный контент, ведомству требовалось 3 часа. В этом году Роскомнадзор планирует сократить этот срок до 2 часов, а к 2026 году сотрудники ведомства надеются тратить на поиск запрещенного контента не больше часа.

В РКН также рассчитывают в два раза снизить процент ошибок во время поиска «нарушений» в СМИ — с 20% в 2023 году до 10% в 2026 году.

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