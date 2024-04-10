Роскомнадзор будет блокировать сайты с помощью ИИ

Как отмечает издание, в 2023 году на то, чтобы выявить незаконный контент, ведомству требовалось 3 часа. В этом году Роскомнадзор планирует сократить этот срок до 2 часов, а к 2026 году сотрудники ведомства надеются тратить на поиск запрещенного контента не больше часа.