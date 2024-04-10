«Это не дело, а самоубийство. Я готова»: смотрим сюжетный трейлер Star Wars Outlaws

Ролик знакомит с деятелями преступного мира Далекой-далекой галактики и главной героиней, грабительницей Кей Весс. Она перешла дорогу главе бандитского синдиката, и теперь на нее объявлена охота. Чтобы выкупить свою свободу, девушка вместе с преданным питомцем Никсом собирает команду и готовится обчистить могущественного обидчика. Это дело должно стать «Одним из крупнейших ограблений в истории Внешнего Кольца».