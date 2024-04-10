«Это не дело, а самоубийство. Я готова»: смотрим сюжетный трейлер Star Wars Outlaws

Издательство Ubisoft показало сюжетный трейлер Star Wars Outlaws. Экшен о грабителях в мире оригинальной трилогии «Звездных войн» станет доступен 30 августа на ПК, консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Ролик знакомит с деятелями преступного мира Далекой-далекой галактики и главной героиней, грабительницей Кей Весс. Она перешла дорогу главе бандитского синдиката, и теперь на нее объявлена охота. Чтобы выкупить свою свободу, девушка вместе с преданным питомцем Никсом собирает команду и готовится обчистить могущественного обидчика. Это дело должно стать «Одним из крупнейших ограблений в истории Внешнего Кольца».
Трейлер демонстрирует не только новых персонажей, но также камео Джаббы Хатта, схватку с солдатами Империи и побег от гигантского песчаного червя.
За разработку отвечает студия Massive Entertainment, создавшая Tom Clancy’s The Division и Avatar: Frontiers of Pandora. Новая игра должна стать первым экшеном с открытым миром во вселенной «Звездных войн».
Предзаказ приключенческой видеоигры уже открыт. Кроме того, анонсированы «боевой пропуск» и два сюжетных дополнения.