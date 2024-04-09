Колин Фаррелл сыграет в фильме «Баллада о маленьком игроке» Эдварда Бергера

Ирландский актер Колин Фаррелл, звезда «Александра» и «Залечь на дно в Брюгге», сыграет главную роль в фильме «Баллада о маленьком игроке». Об этом сообщил Deadline.
Картину снимет Эдвард Бергер, автор «На Западном фронте без перемен». Сценарий напишет Роуэн Жоффе («Прежде чем я усну», «28 недель спустя») на основе романа Лоуренса Осборна.
Лента расскажет о заядлом игроке в азартные игры, который отправляется в Макау, чтобы избавиться от своего прошлого и тянущимися за ним долгами. В пути он встречает близкого по духу человека, который может оказаться его ключом к спасению.
Продюсерами проекта станут Майк Гудридж из Good Chaos и Мэттью Джеймс Уилкинсон из Nine Hours. Съемки начнутся в 2024 году. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
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