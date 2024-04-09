ЕСПЧ осудил бездействие Швейцарии в борьбе с изменениями климата. Иск выиграла группа пожилых женщин

Группа женщин из Швейцарии обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из‑за бездействия властей их страны в борьбе с изменением климата — и выиграла иск. Об этом сообщил Би-би-си.
Суд поддержал истиц, большая часть которых — уже пожилые люди старше 70 лет. Женщины пожаловались, что власти их страны прилагали недостаточно усилий к сокращению вредных выбросов — и тем самым нанесли им ущерб.
Швейцарки отметили, что из‑за своего возраста и пола оказались особенно уязвимы к последствиям аномальной жары. Они заявили, что из‑за изменения климата летом не могут покидать свои дома и страдают от проблем со здоровьем.
ЕСПЧ признал, что Швейцария «не выполнила свои обязательства по Конвенции об изменении климата» и тем самым нарушила право на уважение частной и семейной жизни. Суд также постановил, что в политике страны «имелись серьезные пробелы», в частности — неспособность оценить реальное сокращение выбросов парниковых газов.
Участниц швейцарского движения KlimaSeniorinnen, или «Пожилые женщины за защиту климата», поддержала шведская активистка Грета Тунберг — она даже приехала в Страсбург, чтобы лично встретиться с некоторыми из более чем 2 тыс. единомышленниц.
«Это только начало судебных действий в борьбе с изменением климата. Это означает, что мы должны бороться еще активнее, поскольку это только начало. И потому что в этой чрезвычайной климатической ситуации на карту поставлено все», — прокомментировала Тунберг.
По словам СМИ, решение ЕСПЧ может повлиять на законодательство в 46 странах Европы. В KlimaSeniorinnen на это надеются. «Что бы мы ни делали сейчас, мы делаем это не для себя, а ради наших детей и потомков наших детей», — заявила одна из активисток, 76-летняя Элизабет Стерн.
ЕСПЧ не впервые получает жалобу на недостаточные усилия правительств в борьбе с климатическим кризисом. Суд уже рассмотрел два других иска — из Франции и Португалии. Их отклонили: португальские активисты сперва должны обратиться в национальный суд, а французам предстоит доказать, что они — непосредственные жертвы нарушений прав человека.