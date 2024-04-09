ЕСПЧ осудил бездействие Швейцарии в борьбе с изменениями климата. Иск выиграла группа пожилых женщин

По словам СМИ, решение ЕСПЧ может повлиять на законодательство в 46 странах Европы. В KlimaSeniorinnen на это надеются. «Что бы мы ни делали сейчас, мы делаем это не для себя, а ради наших детей и потомков наших детей», — заявила одна из активисток, 76-летняя Элизабет Стерн.