Джулианна Мур снимется с Джеймсом МакЭвоем в триллере «Контроль»

Лауреатка премии «Оскар» Джулианна Мур, известная по фильмам «Май декабрь» и «Все еще Элис», снимется в триллере «Контроль» вместе с Джеймос МакЭвоем («Сплит», «Искупление»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм будет основан на популярном подкасте «Shipworm» («Корабельный червь»). Его снимет немецкий режиссер Роберт Швентке, выпустивший «Иллюзию полета» и «Жену путешественника во времени». Кого сыграет Мур, пока держится в секрете.
Картину выпустят StudioCanal и The Picture Company. В ней расскажут об истории доктора Конвея, который просыпается однажды устром от звука таинственного голоса в своей голове.
Пока мужчина сомневается в реальности происходящего, голос начинает требовать от него выполнения ряда условий. Если Конвей откажется, голос обещает, что он столкнется с разрушительными последствиями.
МакЭвой, по информации СМИ, исполнит роль доктора Конвея. Продюсерами «Контроля» выступят Эндрю Рона и Алекс Хайнеман. Съемки пройдут в Берлине в сотрудничестве со студией Бабельсберг, они стартуют в конце апреля.