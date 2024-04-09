«Выстави Z в сторис»: Моргенштерн* обвинил бывшего пиар-директора в манипуляциях и связи с Кремлем

Алишер Моргенштерн* обвинил на стриме бывшего пиар-директора Артема Клюшина во вранье, манипуляциях и том, что он договаривался с Кремлем о лояльности музыканта.
«Мой отъезд из России — это его план. Меня из‑за него выгнали из России, назвали предателем, и все это время в моем доме в Москве за 160 млн. живет его мать. Очень хитрый план, молодец, но все рано или поздно становится явным», — сказал рэпер.
По его словам, у Клюшина в России было много проблем, из‑за которых он хотел уехать из страны: «Но он не хотел *********** [уезжать] один, он хотел прихватить меня и подстроил все так, якобы у меня проблемы».
Моргенштерн рассказал, что Клюшин внушал ему угрозу со стороны силовиков. После того как Следственный комитет начал проверять Моргенштерна на пропаганду наркотиков, Клюшин, как утверждает рэпер, повел его в администрацию президента. Там, по словам Алишера, друг Клюшина показал некую папку и пригрозил серьезным сроком. А после этого пиар-директор сказал музыканту, что его собираются задержать после концерта в Москве, из‑за чего Алишер сбежал через Беларусь в Дубай.
После того как началась спецоперация, рэпер записал трек «12» и снял на него клип. «Он меня единственный отговаривал его выпускать под страхом смерти», — сказал Моргенштерн.
По мнению Алишера, пиар-директор был против выхода клипа, так как якобы договорился с кем‑то из Кремля, что рэпер поддерживает власть, «а клип „12“ в их глазах против власти». «Эта шлюха, когда началась война, первой мне написала: „Выстави Z в сторис, тогда сможем вернуться в Россию“», — сказал Моргенштерн.
Музыкант заявил, что Клюшин угрожал ему и клипмейкеру Александру Романову чеченцами. Тот якобы присылал скриншоты сообщений неизвестных, которые обещали убить артиста. По мнению Моргенштерна, угрозы подстроил сам Клюшин.
Еще в 2020 году Юрий Дудь* во время интервью с Алишером называл экс-пиар-директора «личным интернет-телохранителем Кремля и человеком, который связан с администрацией президента России». Вот, что тогда на это ответил рэпер: «Круто. Очень интересный титул».
*Моргенштерн и Юрий Дудь внесены Минюстом в реестр иноагентов.