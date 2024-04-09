«Выстави Z в сторис»: Моргенштерн* обвинил бывшего пиар-директора в манипуляциях и связи с Кремлем

Моргенштерн рассказал, что Клюшин внушал ему угрозу со стороны силовиков. После того как Следственный комитет начал проверять Моргенштерна на пропаганду наркотиков, Клюшин, как утверждает рэпер, повел его в администрацию президента. Там, по словам Алишера, друг Клюшина показал некую папку и пригрозил серьезным сроком. А после этого пиар-директор сказал музыканту, что его собираются задержать после концерта в Москве, из‑за чего Алишер сбежал через Беларусь в Дубай.