В Австралии суд потребовал, чтобы музей пускал мужчин в женский выставочный зал

Гражданский и административный суд Тасмании потребовал, чтобы местный арт-музей не ограничивал мужчин в посещении выставочного зала, который создан исключительно как женское пространство. Об этом сообщил ABC.
Суд посчитал такие ограничения дискриминационными. В апреле 2023 года Музей старого и нового искусства Хобарта (MONA) не пустил мужчину из Нового Южного Уэльса в зал, называемый Дамской гостиной. Обиженный австралиец пожаловался в правоохранительные органы.
«Он заплатил полную стоимость за вход в MONA, но не смог ознакомиться с произведениями искусства, выставленными в Дамской гостиной», — пояснил зампредседателя суда Ричард Грубер.
Грубер подчеркнул, что мистер Лау столкнулся с «прямой дискриминацией». Теперь музею предстоит исправить свою политику входа в Дамскую гостиную — на это сотрудникам выделили 28 день.
По словам Грубера, дело мистера Лау выявило «конфликт между произведением искусства, которое намеренно и открыто дискриминирует в художественных целях, и законодательством, цель которого — запретить дискриминацию».
«От Караваджо и до Джеффа Кунса, у художников и их искусства временами возникали сложные отношения с законом. Это неудивительно», — прокомментировал Грубер.
В ходе слушаний в суде куратор MONA Кирша Кечеле дала показания. Она пояснила, что Дамская гостиная была создана «в ответ на реальный опыт женщин, которым запрещали посещать определенные места на протяжении истории».
«Она считала, что Дамская гостиная необходима как мирное пространство, в котором женщины могут уединиться, как убежище исключительно для женщин», — рассказал Грубер.