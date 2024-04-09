Стал известен шорт-лист Международной Букеровской премии

На сайте Международной Букеровской премии опубликовали названия шести книг, которые вошли в шорт-лист 2024 года. Их авторы соревнуются за денежный приз в 50 тыс. фунтов стерлингов.
Получить заветную награду в ближайшем будущем смогут аргентинка Сельва Альмада (номинирована за книгу «Не река»), южнокореец Хван Сок Ен («Mater 2-10»), нидерландка Йенте Постума («О чем я предпочитаю не думать»), бразилец Итамар Виейра-мл. («Кривой плуг»), немка Дженни Эрпенбек («Kairos») и шведка Ия Генберг («Детали»).
Победитель премии, который станет известен 21 мая, разделит денежный выигрыш с переводчиком своей книги. Торжественная церемония вручения наград состоится в лондонской галерее Тейт. В сети будет доступна прямая трансляция мероприятия.
Шорт-лист отбирало жюри, возглавляемое писательницей и телеведущей Элеанорой Вахтель. В жюри входили поэтесса Натали Диас, лауреат Букеровской премии Ромеш Гунесекера, художник Уильям Кентридж и переводчик Аарон Робертсон.
«Наш шорт-лист, хоть и лишь косвенно оптимистический, отражает современные реалии расизма и угнетения, глобального насилия и экологической катастрофы», — заявила Вахтель.
Всего в 2024 году на Международную букеровскую премию претендовали 149 книг, опубликованных в Великобритании и/или Ирландии с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года. В лонг-лист вошли 13 изданий.