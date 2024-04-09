Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Он предсказал существование бозона

В возрасте 94 лет умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Об этом сообщает пресс-служба Эдинбургского университета.
Профессор Хиггс умер 8 апреля у себя дома. Смерть наступила после непродолжительной болезни.
«Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях», — сказал директор и вице-канцлер университета Питер Мэтисон.
Хиггс родился 29 мая 1929 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания. В 1950-м он с отличием окончил Королевский колледж в Лондоне по физике. В 1950-х годах Хиггс начал работать в Эдинбургском университете.
Профессор прославился в 1964 году изобретением «метода Хиггса», объясняющим происхождение массы элементарных частиц и, в том числе, масс векторных W- и Z-бозонов. Он предсказал существование новой частицы, которая была названа его именем — бозон Хиггса.
Существование частицы удалось подтвердить только в 2012 году, благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере. В 2013-м Хиггсу и бельгийцу Франсуа Энглеру, вместе с которым он и сделал предсказание о существовании бозона, вручили Нобелевскую премию.