Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Он предсказал существование бозона

«Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях», — сказал директор и вице-канцлер университета Питер Мэтисон.