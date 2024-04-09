Создатель «Багровых рек» и «Готики» Матье Кассовиц снимет первый фильм за более чем десятилетие

«Он переосмысливает ту войну, как если бы ее вели животные. Нацисты — это волки, которые охотятся на „паразитов“ — кроликов, которые олицетворяют жертв войны. История разворачивается вокруг двух кроликов, которые отправляются за своей семьей, которую забрали. В своем путешествии они находят приключения и других кроликов, которые присоединяются к их делу», — рассказал Кассовиц.