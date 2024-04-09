Создатель «Багровых рек» и «Готики» Матье Кассовиц снимет первый фильм за более чем десятилетие

Французский режиссер Матье Кассовиц, известный по фильмам «Багровые реки» и «Готика», снимет свой первый фильм за последние 13 лет. Об этом сообщил Deadline.
Картина будет называться «Большая война». По словам кинематографиста, он работал над ней на протяжении 20 лет. Фильм снимут на английском языке по сценарию, который Кассовиц написал вместе с Кэролайн Томпсон («Труп невесты», «Эдвард руки-ножницы»).
Проект будет гибридным: в нем планируется сочетать классическую киносъемку и анимацию. Вдохновением для ленты стал культовый французский графический роман «La bête est morte!» Эдмонда-Франсуа Калво и Виктора Дансетта, созданный во время Второй мировой войны.
«Он переосмысливает ту войну, как если бы ее вели животные. Нацисты — это волки, которые охотятся на „паразитов“ — кроликов, которые олицетворяют жертв войны. История разворачивается вокруг двух кроликов, которые отправляются за своей семьей, которую забрали. В своем путешествии они находят приключения и других кроликов, которые присоединяются к их делу», — рассказал Кассовиц.
Томпсон добавила, что комикс рассказывает «трогательную, милую историю». Ее экранизацию кинематографисты задумывали уже давно. Проект наконец стал реальностью благодаря продюсеру и специалисту по анимации Атону Сумашу, известному по «Маленькому принцу» и ленте «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы».
Кассовиц поделился, что снимет картину в реальных локациях и в декорациях. Затем на пленку с помощью анимации добавят персонажей-животных. В данный момент команда фильма занимается разработкой дизайна и ищет финансирование проекта.
«Хотим начать производство к концу года. Наш бюджет составит около 30 млн долларов, и мы ведем переговоры с американскими и британскими актерами, имена которых я пока не могу раскрыть», — рассказал Кассовиц.
Режиссер также исполнит одну из ролей в фильме, какую именно — пока неизвестно. Лента станет третьей англоязычной работой в фильмографии Кассовица после «Готики» и «Вавилона нашей эры».