В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты. Они помогают пассажирам справиться со стрессом

Сегодня в 18:22
Кадр: Associated Press

В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты, которые помогают пассажирам справиться со стрессом и страхом полетов. Об этом написал Associated Press.

Пять псов начали свою работу в конце февраля после месяцев подготовки и тренировок. Они учились не реагировать на отвлекающие факторы, такие как звуки и большое скопление людей.

«Мы должны были убедиться, что они в безопасности и на 100% адаптированы к нашей обстановке», — пояснил менеджер по работе с клиентами аэропорта Кадир Демиртас.

Лидером собачьей команды стал лаготто-романьоло по кличке Куки. Он вместе с «коллегами» ежедневно посещает ветеринара, который определяет количество часов работы для каждого пса-терапевта.

Собаки работают на территории аэропорта вместе с напарниками-людьми. Бордер-колли Алита, например, очень привязана к своему двуногому коллеге. Во время службы псы носят униформу и официальные бейджи. Рабочие часы собак распределяются в промежутке с 10:00 до 16:00.

В аэропорту отметили, что получили позитивные отклики на новую инициативу. Теперь воздушная гавань планирует расширить собачий штат и привлечь новых мохнатых терапевтов.

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