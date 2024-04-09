В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты. Они помогают пассажирам справиться со стрессом

В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты, которые помогают пассажирам справиться со стрессом и страхом полетов. Об этом написал Associated Press.
Пять псов начали свою работу в конце февраля после месяцев подготовки и тренировок. Они учились не реагировать на отвлекающие факторы, такие как звуки и большое скопление людей.
«Мы должны были убедиться, что они в безопасности и на 100% адаптированы к нашей обстановке», — пояснил менеджер по работе с клиентами аэропорта Кадир Демиртас.
Лидером собачьей команды стал лаготто-романьоло по кличке Куки. Он вместе с «коллегами» ежедневно посещает ветеринара, который определяет количество часов работы для каждого пса-терапевта.
Собаки работают на территории аэропорта вместе с напарниками-людьми. Бордер-колли Алита, например, очень привязана к своему двуногому коллеге. Во время службы псы носят униформу и официальные бейджи. Рабочие часы собак распределяются в промежутке с 10:00 до 16:00.
В аэропорту отметили, что получили позитивные отклики на новую инициативу. Теперь воздушная гавань планирует расширить собачий штат и привлечь новых мохнатых терапевтов.