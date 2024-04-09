Хоррор-адвенчура Dredge получит экранизацию

Получившая признание критиков хоррор-адвенчура Dredge будет экранизирована. Об этом сообщает Variety.
Сюжет игры рассказывает о рыбаке, иссследующем таинственные архипелаги и глубинные воды. Вдохновлением для Dredge послужило творчество Говарда Ф.Лавкрафта и Эрнеста Хемингуэя.
«Продав дневной улов местным жителям, вы узнаете больше информации о неспокойном прошлом каждого из островов, но с наступлением темноты вас ждут тревожные эльдрические ужасы», — говорится в описании тайтла.
Над экранизацией будет работать компания Black Salt Games, создавшая хоррор-игру. Кто исполнит главные роли, не уточняется. Режиссер, сценарист и остальная съемочная группа пока также неизвестны.
Dredge была выпущена в марте 2023 года новозеландской командой Black Salt Games. За первые 24 часа было продано более 100 тыс. копий игры, в дальнейшем она разошлась тиражом более 1 млн экземпляров.
Тайтл был номинирован на Golden Joystick Awards и The Game Awards как лучшая инди-игра. Сейчас он номинирован на четыре премии BAFTA.