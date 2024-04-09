Карты «Яндекса» научились подбирать места, которые могут понравиться пользователю

У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT. Подпись объяснит, почему пользователя может заинтересовать заведение (например, потому что похоже на любимый ресторан), или кратко скажет о главном — что в кофейне классные завтраки, а новый бар набирает популярность. А если в рекомендациях попалось кафе, которое пользователь посещал и высоко оценил, ему могут напомнить, что он давно туда не заглядывал.