Карты «Яндекса» научились подбирать места, которые могут понравиться пользователю

В «Яндекс Картах» появилась функция «Идеи» — новая технология персональных рекомендаций. Она умеет подбирать места в городе для пользователей на основе их истории поиска организаций и построения маршрутов, отзывов и предпочтений людей с похожими интересами.
«Идеи» в приложении находится прямо на главном экране. Функцию можно использовать при поиске интересных мест или заведения для вечера — и не нужно заниматься поиском в соцсетях и спрашивать других.
На карте города подсвечены области с местами, которые могут понравиться пользователю: чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций. Пока что «Идеи» подсказывают бары, кафе и рестораны, а в будущем появятся салоны красоты, парки и музеи.
У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT. Подпись объяснит, почему пользователя может заинтересовать заведение (например, потому что похоже на любимый ресторан), или кратко скажет о главном — что в кофейне классные завтраки, а новый бар набирает популярность. А если в рекомендациях попалось кафе, которое пользователь посещал и высоко оценил, ему могут напомнить, что он давно туда не заглядывал.
Изучая карту с идеями, можно указать, как именно хочется провести время, нажав кнопки «Поесть», «Перекусить» или «Выпить». Дальше можно уточнить пожелания и получить подборку мест, куда лучше сходить «Вдвоем» или «Большой компанией», а также где есть «Суши», «Бургеры» или «Коктейли».
Пока новый режим показывает рекомендации для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, а в ближайшем будущем список городов будет пополняться.