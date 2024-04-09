Карты «Яндекса» научились подбирать места, которые могут понравиться пользователю

Сегодня в 14:45
Фото: Egor Myznik/Unsplash

В «Яндекс Картах» появилась функция «Идеи» — новая технология персональных рекомендаций. Она умеет подбирать места в городе для пользователей на основе их истории поиска организаций и построения маршрутов, отзывов и предпочтений людей с похожими интересами.

«Идеи» в приложении находится прямо на главном экране. Функцию можно использовать при поиске интересных мест или заведения для вечера — и не нужно заниматься поиском в соцсетях и спрашивать других.

На карте города подсвечены области с местами, которые могут понравиться пользователю: чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций. Пока что «Идеи» подсказывают бары, кафе и рестораны, а в будущем появятся салоны красоты, парки и музеи.

У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT. Подпись объяснит, почему пользователя может заинтересовать заведение (например, потому что похоже на любимый ресторан), или кратко скажет о главном — что в кофейне классные завтраки, а новый бар набирает популярность. А если в рекомендациях попалось кафе, которое пользователь посещал и высоко оценил, ему могут напомнить, что он давно туда не заглядывал.

Изучая карту с идеями, можно указать, как именно хочется провести время, нажав кнопки «Поесть», «Перекусить» или «Выпить». Дальше можно уточнить пожелания и получить подборку мест, куда лучше сходить «Вдвоем» или «Большой компанией», а также где есть «Суши», «Бургеры» или «Коктейли».

Пока новый режим показывает рекомендации для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, а в ближайшем будущем список городов будет пополняться.

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