В Индии со склада исчезло 19 килограмм наркотиков. Полицейские обвинили в этом крыс

Сегодня в 15:51
Фото: Svetozar Cenisev/Unsplash

В Индии полицейские обвинили крыс в исчезновении 19 килограмм наркотиков. Об этом сообщает News9Live.

В 2018 году правоохранители задержали мужчину и его сына в городе Раджгандж. Во время обыска у них изъяли 9 килограмм марихуаны и десять килограмма бханга.

Разбирательства по делу идут до сих пор. Накануне суд попросил предъявить изъятые вещества в качестве вещественных доказательств. Однако наркотики исчезли.

Адвокат задержанных заявил, что обвинения, изначально выдвинутые против них, могли быть ложными.

Это не первый раз, когда полиция Индии обвиняет крыс в исчезновении наркотиков. В ноябре 2022-го СМИ сообщили, что грызуны в Матхуре якобы съели не менее 581 килограмма конфискованной марихуаны. Возможности расследовать это происшествие не было, потому что крысы «слишком маленькие».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами