В Индии со склада исчезло 19 килограмм наркотиков. Полицейские обвинили в этом крыс

Это не первый раз, когда полиция Индии обвиняет крыс в исчезновении наркотиков. В ноябре 2022-го СМИ сообщили, что грызуны в Матхуре якобы съели не менее 581 килограмма конфискованной марихуаны. Возможности расследовать это происшествие не было, потому что крысы «слишком маленькие».