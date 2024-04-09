В Индии со склада исчезло 19 килограмм наркотиков. Полицейские обвинили в этом крыс

В Индии полицейские обвинили крыс в исчезновении 19 килограмм наркотиков. Об этом сообщает News9Live.
В 2018 году правоохранители задержали мужчину и его сына в городе Раджгандж. Во время обыска у них изъяли 9 килограмм марихуаны и десять килограмма бханга.
Разбирательства по делу идут до сих пор. Накануне суд попросил предъявить изъятые вещества в качестве вещественных доказательств. Однако наркотики исчезли.
Адвокат задержанных заявил, что обвинения, изначально выдвинутые против них, могли быть ложными.
Это не первый раз, когда полиция Индии обвиняет крыс в исчезновении наркотиков. В ноябре 2022-го СМИ сообщили, что грызуны в Матхуре якобы съели не менее 581 килограмма конфискованной марихуаны. Возможности расследовать это происшествие не было, потому что крысы «слишком маленькие».