МТС и Театр имени Гоголя запускают «Творческую лабораторию» для студентов ГИТИСа и «Гнесинки»

«Для нас всех очень важно, что MTC Live поддержал нашу творческую инициативу. До финального этапа лаборатории дошли четыре эскиза, из которых профессиональное жюри определило не одного победителя, как это было заявлено в условиях ранее, а двоих. Оба эскиза оказались достойны того, чтобы стать полноценным спектаклем. Благодаря МТС Live у нас появилась возможность дать жизнь обоим проектам», — отметил Антон Яковлев, художественный руководитель Театра им. Н.В.Гоголя.