МТС и Театр имени Гоголя запускают «Творческую лабораторию» для студентов ГИТИСа и «Гнесинки»

МТС открывают «Творческую лабораторию МТС Live» на базе Театра имени Гоголя. Проект поддержат Российский институт театрального искусства — ГИТИС и Колледж имени Гнесиных.
Ежегодно «Творческая лаборатория МТС Live» будет становиться площадкой для молодых талантов, там начинающие режиссеры смогут представить новое видение классических произведений. Таким образом компания помогает продолжить запущенную в феврале инициативу театра «Гоголь. 215», в ее рамках студенты и выпускники режиссерского факультета РАТИ — ГИТИС воплощали эскизы спектаклей по произведениям Н.В.Гоголя.
«Новый проект станет еще одним вкладом компании МТС в развитие культурных инициатив в стране», — отметила Надежда Лысенко, советник президента МТС по культурным и социальным вопросам.
Каждый год работы проекта планируют посвящать одному из классиков русской литературы, набирать талантливых постановщиков будут два раза в год — весной и осенью. У победителей появится шанс поставить спектакль по своему эскизу на сцене Театра имени Гоголя, а также поучаствовать в масштабных театральных проектах МТС Live и посотрудничать с профессионалами в составе режиссерско-постановочной группы.
Жюри первой лаборатории определили двух победителей, чьи эскизы были продемонстрированы в рамках пресс-конференции проекта: работа «Давайте спасем луну!» Льва Северухина, студента 5-го курса режиссерского факультета РАТИ — ГИТИС, мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова, по повести «Записки сумасшедшего» и эскиз спектакля Арины Бессергеневой, выпускницы режиссерского факультета ГИТИСа, мастерской А.С.Кончаловского, по повести «Шинель».
«Для нас всех очень важно, что MTC Live поддержал нашу творческую инициативу. До финального этапа лаборатории дошли четыре эскиза, из которых профессиональное жюри определило не одного победителя, как это было заявлено в условиях ранее, а двоих. Оба эскиза оказались достойны того, чтобы стать полноценным спектаклем. Благодаря МТС Live у нас появилась возможность дать жизнь обоим проектам», — отметил Антон Яковлев, художественный руководитель Театра им. Н.В.Гоголя.