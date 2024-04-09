В Москве начали реставрацию заброшенного ДК «Серп и молот», там сделают арт-квартал

«Мы наблюдаем, что многие культурные центры Европы, в том числе Москва и Санкт-Петербург, подходят все ближе к тому рубежу, на котором старые архитектурные памятники требуют второй жизни. Мы возвращаем к жизни заброшенные, запущенные исторические здания, зачастую в аварийном состоянии, делаем их центром притяжения новой культуры, сервиса, событий, движения — настоящим лайфстайл-сердцем города», — сказал гендиректор Placebo/25 Станислав Попов.