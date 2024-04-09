В Москве начали реставрацию заброшенного ДК «Серп и молот», там сделают арт-квартал

В Москве началась реставрация бывшего Дворца культуры «Серп и молот» на берегу Яузы. Там откроется арт-квартал. Об этом пишет «Сноб».
О планах реставрации объявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник. Полномасштабные работы будут запущены с началом тепла, добавил он.
По словам градоначальника, в первом здании предстоит раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. По проекту внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет.
Во втором строении и переходе реставраторы сохранят облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времен строительства ДК, отметил мэр.
Владельцы здания, инвестиционная группа Placebo/25, приобрели его в 2021 году. До настоящего момента они разрабатывали проект арт-квартала, занимались согласованием и получением разрешения, рассказали его представители «Снобу».
Внутри разместят концертно-театральную площадку, пространства для мероприятий и музыкальный клуб. Также там откроют галерею современного искусства, лекторий и фотостудии, будут запущены ювелирные и керамические мастерские, коворкинг, фуд-маркеты, спа-зона и смотровая площадка.
«Мы наблюдаем, что многие культурные центры Европы, в том числе Москва и Санкт-Петербург, подходят все ближе к тому рубежу, на котором старые архитектурные памятники требуют второй жизни. Мы возвращаем к жизни заброшенные, запущенные исторические здания, зачастую в аварийном состоянии, делаем их центром притяжения новой культуры, сервиса, событий, движения — настоящим лайфстайл-сердцем города», — сказал гендиректор Placebo/25 Станислав Попов.
ДК «Серп и молот» считается памятником конструктивизма. Здание было построено на Волочаевской улице в 1929–1933 году по проекту архитектора Игнатия Милиниса, известного также по работе над знаменитым жилым домом Наркомфина.
ДК возвели на крутом склоне у стен Андроникова монастыря: постройка состояла из двух корпусов, соединенных корпусом-переходом. В архитектуре здания использованы характерные конструктивистские решения: свободная планировка, гладкие фасады и ленточное остекление.