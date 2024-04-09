Звезда «Бесстыжих» и «Медведя» сыграет Брюса Спрингстина в фильме «Вызволи меня из ниоткуда»

Американский актер Джереми Аллен Уайт, известный по сериалам «Бесстыжие» и «Медведь», сыграет музыканта Брюса Спрингстина в фильме «Deliver Me from Nowhere» («Вызволи меня из ниоткуда»). Об этом сообщил Deadline.
Картина будет основана на треках из альбома Спрингстина «Nebraska». Ее выпустят киностудии 20th Century и Disney. Режиссером и сценаристом проекта выступит Скотт Купер, ивестный по «Черной мессе» и «Недругам».
Фильм расскажет о поворотном моменте в жизни Спрингстина. Действие ленты развернется в начале 80-х годов, когда артист боролся с личными демонами и пытался стать мировой суперзвездой.
Именно в это непростое для себя время он написал альбом «Nebraska», который бросил вызов пластинке «Blue» Джони Митчелл и стал одним из самых эмоциональной насыщенных, мрачных и честных релизов в новейшей истории музыки.
Съемки ленты начнутся осенью 2024 года. Когда состоится премьера фильма, пока неизвестно. Его продюсерами станут Дэвид Гринбаум, Скотт Стьюбер, Эллен Голдсмит-Вейн и Эрик Робинсон.