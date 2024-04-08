Депутат Татьяна Буцкая пожаловалась в Минюст на родителей, давших дочери мужское имя

Сегодня в 02:12
Фото: Christian Bowen/Unsplash

Первый запред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Минюст из‑за того, что новорожденная девочка в Уфе получила мужское имя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат потребовала провести проверку родителей ребенка «в связи с необходимостью решения вопроса о совершенствовании законодательства в сфере регистрации актов гражданского состояния».

«О результатах проверки прошу меня проинформировать», — написала Буцкая. Ее смутило, что девочке дали имя Кирилл. Почему для ребенка выбрали столь нетипичное для девочек имя, неизвестно.

Буцкая разработала законопроект, который запрещает регистрировать детей под именами, не соответствующими их полу. Минюст ответил на инициативу, отметив, что сотрудники ЗАГС уже могут отказывать в регистрации имени.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами