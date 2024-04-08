В Казахстане из‑за паводка подтопило 14 захоронений сибирской язвы и 8 скотомогильников

Сегодня в 01:43
Фото: Charlotte Venema/Unsplash

В Западном Казахстане из‑за паводка подтопило четырнадцать захоронений сибирской язвы и восемь скотомогильников. Об этом написала «Уральская неделя».

Местные ветеринары предупредили об угрозе заражения скота. Они заявили, что проведут в кратчайшие сроки вакцинацию домашних животных против сибирской язвы и эмфиматозного карбункула.

Ветеринары также занимаются уничтожением туш погибших из‑за подтопления животных. Известно, что в Сырымском районе утонули более 300 животных и птиц, в Теректинском районе — более 150, в Каратобинском — более 1000, в Бурлинском — более 400.

В СМИ отметили, что подтопленные захоронения сибирской язвы находятся в основном в Сырымском районе. Там же расположены шесть скотомогильников, остальные два — в Каратобе и Теректе.

В Минсельхозе Казахстана заявили, что поврежденные захоронения и скотомогильники «остаются стабильными» и постоянно мониторятся.

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