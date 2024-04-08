На ютуб-канале IGN опубликовали трейлер хоррора «Нечисть» («Baghead»), выпущенного продюсером «Оно» Роем Ли (он также работал над «Женщиной в черном», «Звонком» и «Проклятием»). Фильм ужасов уже можно увидеть на экранах кинотеатров.
Он рассказывает о девушке Айрис, унаследовавшей старый паб в Берлине после смерти отца. Героиня подписывает документы на имущество, не подозревая, что это связывает ее с жутким существом, обитающим в подвале паба — Бэгхедом.
Монстр меняет облик и может превращаться в мертвецов. Этой способностью стремятся воспользоваться люди, потерявшие близких. Узнав об этом, Айрис задумывается, что могла бы заработать на талантах Бэгхеда.
О чем девушка не знает, так это о том, что провести наедине с чудовищем можно лишь две минуты. Нарушение этого правила приведет к ужасающим последствиям — именно с ними и предстоит столкнуться Айрис, а также ее лучшей подруге Кэти.
Роль Айрис в фильме исполнила Фрейя Аллан, известная по роли Цири в сериале «Ведьмак». Кэти сыграла Руби Баркер из «Бриджертонов». Также в картине снялись Джереми Ирвин («Боевой конь»), Питер Меллан («Мир Дикого Запада») и Нед Деннехи («Острые козырьки»).
Режиссером картины выступил Альберто Корредор. В основу «Нечисти» легла его короткометражка 2017 года под названием «Голова в мешке». Ее сценарий написал Лоркан Райлли. Текст полнометражной версии хоррора он разрабатывал вместе с Кристиной Памис и Брайсом Макгуайром («Проклятые воды»).