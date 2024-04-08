Вышел трейлер хоррора «Нечисть» от продюсера «Оно». В главной роли — Фрейя Аллан

Сегодня в 00:52
Кадр из фильма "Нечисть"

На ютуб-канале IGN опубликовали трейлер хоррора «Нечисть» («Baghead»), выпущенного продюсером «Оно» Роем Ли (он также работал над «Женщиной в черном», «Звонком» и «Проклятием»). Фильм ужасов уже можно увидеть на экранах кинотеатров.

Он рассказывает о девушке Айрис, унаследовавшей старый паб в Берлине после смерти отца. Героиня подписывает документы на имущество, не подозревая, что это связывает ее с жутким существом, обитающим в подвале паба — Бэгхедом.

Монстр меняет облик и может превращаться в мертвецов. Этой способностью стремятся воспользоваться люди, потерявшие близких. Узнав об этом, Айрис задумывается, что могла бы заработать на талантах Бэгхеда.

О чем девушка не знает, так это о том, что провести наедине с чудовищем можно лишь две минуты. Нарушение этого правила приведет к ужасающим последствиям — именно с ними и предстоит столкнуться Айрис, а также ее лучшей подруге Кэти.

Роль Айрис в фильме исполнила Фрейя Аллан, известная по роли Цири в сериале «Ведьмак». Кэти сыграла Руби Баркер из «Бриджертонов». Также в картине снялись Джереми Ирвин («Боевой конь»), Питер Меллан («Мир Дикого Запада») и Нед Деннехи («Острые козырьки»).

Режиссером картины выступил Альберто Корредор. В основу «Нечисти» легла его короткометражка 2017 года под названием «Голова в мешке». Ее сценарий написал Лоркан Райлли. Текст полнометражной версии хоррора он разрабатывал вместе с Кристиной Памис и Брайсом Макгуайром («Проклятые воды»).

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