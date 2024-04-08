Дэвид Харбор из «Очень странных дел» снимется в триллере «Торговля Левона» по сценарию Сталлоне

Американский актер Дэвид Харбор, известный по фильму «Хеллбой» 2019 года и сериалу «Очень странные дела», снимется в триллере «Торговля Левона». Его сценарий напишет Сильвестр Сталлоне, сообщил Deadline.
В картине также сыграют Майкл Пенья («Марсианин», «Наркокурьер»), Джейсон Флеминг («Тайна печати дракона»), Арианна Ривас («Опасный отряд») и Джейсон Стэйтем («Форсаж»). Режиссером проекта выступит Дэвид Эйр («Пчеловод», «Ярость»).
Эйр примет участие в создании сценария. В основу текста ляжет одноименный роман Чака Диксона — первый из одиннадцати, составляющих серию о Левоне Кейде.
В центре истории окажется мужчина, который оставил свою «профессию», чтобы стать честным человеком, работать на стройке и быть хорошим отцом. Но однажды дочь его начальника похищают, и тогда Левон решает отыскать девочку.
«Охота за пропавшей студенткой колледжа заводит его глубоко в сердце зловещего преступного заговора и вызывает цепную реакцию, которая поставит под угрозу его новый образ жизни», — гласит синопсис будущей ленты.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Prime Video, а также будет показан в кинотеатрах. Премьера запланирована на 17 января 2025 года — в этот же день выйдет другой проект Эйра и Стэйтема, боевик «Пчеловод».