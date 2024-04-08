Во Франции хотят штрафовать пациентов за пропуск визита к врачу

В правительстве Аттал надеются, что закон с положением о штрафе одобрит парламент и вступит в силу с января 2025 года. Любой, кто записывается на прием к врачу, должен будет предоставить данные банковской карты. Если пациент не предупредит об отмене приема за сутки и не явится к врачу, то с него смогут списать 5 евро, если причины пропуска не окажутся весомыми.