Во Франции хотят штрафовать пациентов за пропуск визита к врачу

Пациенты во Франции , которые не явятся на прием к врачу без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 евро. С таким предложением выступило местное правительство, передает The Guardian.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что «мы не можем допустить продолжения» массовых пропусков визитов к врачам. По данным медицинских организаций, ежегодно фиксируется около 27 млн неявок на прием. Собранные со штрафов деньги простимулируют систему здравоохранения, которая страдает от нехватки персонала, растущих затрат и увеличения посетителей.
Против предложения выступили профсоюзы врачей и группы пациентов. В Ассоциации врачей скорой помощи сравнили штраф с налогом, который здравоохранению не поможет. «[Лучше] обучать людей, а не говорить профессионалам, что они должны облагать пациентов налогом ухудшать отношения с ними», — прокомментировал инициативу врач общей практики Люк Дюкенель.
В правительстве Аттал надеются, что закон с положением о штрафе одобрит парламент и вступит в силу с января 2025 года. Любой, кто записывается на прием к врачу, должен будет предоставить данные банковской карты. Если пациент не предупредит об отмене приема за сутки и не явится к врачу, то с него смогут списать 5 евро, если причины пропуска не окажутся весомыми.
В следующем году во Франции протестируют запись к некоторым специалистам в обход врачей общей практики и позволят фармацевтам назначать определенные лекарства, включая антибиотики.