СМИ: участник «Голоса» Евгений Кунгуров покончил с собой. Ему было 40 лет

Сегодня в 22:53
Фото: из соцсетей Евгения Кунгурова

Российский певец и участник телепроекта «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой. Об этом сообщили телеграм-каналы «112» и Shot.

По информации СМИ, Кунгуров совершил самоубийство в Москве после того, как заявил жене в переписке о своем желании уйти из жизни. Он написал супруге, что она «найдет завтра в ванне» его тело. Женщина обратилась в полицию.

Домой к Кунгурову приехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили уже мертвого артиста под окнами дома. Ему было 40 лет.

Известно, что в последнее время певец наблюдался у психиатра в частной клинике. Были ли у Кунгурова какие‑либо серьезные психиатрические диагнозы, неизвестно.

Евгений Кунгуров родился в Свердловской области 18 июля 1983 года. Он вырос в военном городке, пять лет провел в немецком Коттбусе. Будущий артист окончил музыкальную школу по классу баяна.

С 2000 года Кунгуров учился в училище при Московской консерватории. Он регулярно гастролировал, в том числе с Российским национальным оркестром, сотрудничал с Михаилом Плетневым, успешно выступал на различных конкурсах.

Музыкант работал в оркестре МВД, а затем в театре «Новая опера». В 2012 году Кунгуров принял участие в телешоу «Голос» на Первом канале. После этого он появлялся на телевидении в проекте «Один в один».

Певец вошел в состав коллектива «Три К», выступал ведущим программы «Романтика Романса» на телеканале «Россия К». В 2022 году Кунгуров стал солистом Калининградского музыкального театра. В 2023 году он стал заслуженным артистом России.

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