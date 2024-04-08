В Омске арестовали легкоатлета за распространение наркотиков. Он делал закладки во время пробежек

Кандидата в мастера спорта по легкой атлетике арестовали в Омске по делу о распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.
Задержали 29-летнего атлета во время пробежки. При себе у него нашли три свертка с синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона. Из квартиры мужчины изъято еще 436 граммов наркосинтетики, которые он хранил в коробке из‑под обуви, а также весы и упаковочный материал.
В полиции отметили, что задержанный имеет награды за спортивные достижения и активно выступал в соцсетях за здоровый образ жизни. Однако, по версии правоохранителей, он был участником преступной схемы по продаже наркотиков через интернет-магазин.
Мужчина занимался получением оптовых партий веществ, их фасовкой и распространением бесконтактным способом. Закладки спортсмен делал во время занятий бегом.
На омича заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.