В Омске арестовали легкоатлета за распространение наркотиков. Он делал закладки во время пробежек

Сегодня в 22:33
Фото: Jenny Hill/Unsplash

Кандидата в мастера спорта по легкой атлетике арестовали в Омске по делу о распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Задержали 29-летнего атлета во время пробежки. При себе у него нашли три свертка с синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона. Из квартиры мужчины изъято еще 436 граммов наркосинтетики, которые он хранил в коробке из‑под обуви, а также весы и упаковочный материал.

В полиции отметили, что задержанный имеет награды за спортивные достижения и активно выступал в соцсетях за здоровый образ жизни. Однако, по версии правоохранителей, он был участником преступной схемы по продаже наркотиков через интернет-магазин.

Мужчина занимался получением оптовых партий веществ, их фасовкой и распространением бесконтактным способом. Закладки спортсмен делал во время занятий бегом.

На омича заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.

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