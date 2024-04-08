В Омске арестовали легкоатлета за распространение наркотиков. Он делал закладки во время пробежек

Задержали 29-летнего атлета во время пробежки. При себе у него нашли три свертка с синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона. Из квартиры мужчины изъято еще 436 граммов наркосинтетики, которые он хранил в коробке из‑под обуви, а также весы и упаковочный материал.