В топ-20 популярных сериалов в России вошли сразу пять аниме

В целом в топ-20 самых популярных проектов начала года российские сериалы занимают девять строчек. При этом общий интерес жителей России к сериалам вырос на 9% по сравнению как с четвертым, так и с первым кварталом 2023 года. Этот рост аналитики объясняют возвращением в топы премьер от Netflix, а также высоким вниманием к азиатским проектам.