В топ-20 популярных сериалов в России вошли сразу пять аниме

В 2024 году японская анимация вызывает у российских зрителей больше интереса, чем отечественные премьеры. Это следует из ежеквартального отчета «Индекс Кинопоиск Pro», который анализирует популярность сериалов на основе аналитики Google и «Яндекса». Документ есть у «Афиши Daily».
В топ-20 самых популярных проектов первого квартала попали сразу пять аниме, дорама «Выходи замуж за моего супруга!» из Южной Кореи, а также сериал Hulu «Сегун» про феодальную Японию XVII века.
Самой заметной премьерой первых трех месяцев стало аниме «Поднятие уровня в одиночку». Оно заняло четвертое место в «Индексе Кинопоиск Pro». Японскую экранизацию южнокорейского веб-романа опередили только «Слово пацана», «Зимородок» и «Склифосовский». Все три эти проекта удерживают интерес зрителей, несмотря на то что их премьерные серии вышли в 2023 году.
Без учета выхода новых сезонов в топ-20 популярных проектов 2024 года из российских премьер вошли лишь проект телеканала ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут» (шестое место) и ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве» (восьмое место). Оставшиеся четыре российских проекта из топ-20 — сериалы 2023 года, которые зрители продолжают смотреть.
В целом в топ-20 самых популярных проектов начала года российские сериалы занимают девять строчек. При этом общий интерес жителей России к сериалам вырос на 9% по сравнению как с четвертым, так и с первым кварталом 2023 года. Этот рост аналитики объясняют возвращением в топы премьер от Netflix, а также высоким вниманием к азиатским проектам.