На Сахалине отметила 50-летний юбилей лошадь-долгожитель Чайка

На Сахалине отметила юбилей лошадь-долгожитель: кобыле по кличке Чайка исполнилось 50 лет (это более 140 лет по человеческим меркам). Об этом сообщил ASTV.
Чайка проживает в конном клубе «Золотой мустанг». У нее есть собственная страница в соцсетях и сотни поклонников. Чайка — одна из немногих лошадей в мире, которым удалось перешагнуть рубеж в 50 лет. В среднем лошади живут около 30 лет.
О возрасте Чайки ее нынешняя владелица Татьяна Уланова узнала не сразу. Она купила пожилую лошадь в 2009 году, думая, что кобыле было около 25 лет. Татьяна надеялась обеспечить Чайку достойной старостью.
До встречи с Улановой лошадь много работала, возила телеги. У Чайки не раз менялись хозяева. Последние намеревались сдать кобылу на мясокомбинат из‑за ее возраста, но Уланова спасла лошадь.
«Резвая, норовистая, с характером, с молодыми скакала наравне — сложно было поверить, что ей столько лет. Эта старушенция, кстати, могла и подраться! Единственное, что выдавало [возраст], это заметный прогиб в спине: с годами позвоночник слабеет», — вспоминает Татьяна о знакомстве с Чайкой.
Лошадь, согласно документам, родилась примерно в 1974 году. В сахалинском клубе она подружилась с молодой кобылой Эсмеральдой. За последние 15 лет Чайка стала спокойнее и начала худеть.
Для долгожительницы специально построили индивидуальный загон с полами из утрамбованной глины. Также специально для Чайки заказывают специальную кашу для пожилых с полезными для костей микроэлементами.
На юбилей лошади подарили сразу два торта: один из каши, украшенный яблоками и морковью, а другой — полностью яблочный. Кроме того, Чайка получила огромный фруктовый букет.
По некоторым данным, Чайка — самая старая лошадь в России. В мире, впрочем, есть и более пожилые рекордсмены. Конь Олд Билли из Англии прожил 62 года в XVIII веке, а пони из Франции — более 50.