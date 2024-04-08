На Сахалине отметила 50-летний юбилей лошадь-долгожитель Чайка

«Резвая, норовистая, с характером, с молодыми скакала наравне — сложно было поверить, что ей столько лет. Эта старушенция, кстати, могла и подраться! Единственное, что выдавало [возраст], это заметный прогиб в спине: с годами позвоночник слабеет», — вспоминает Татьяна о знакомстве с Чайкой.