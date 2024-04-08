Британец пробежал через всю Африку, чтобы избавиться от зависимостей

27-летний британец Расс Кук стал первым человеком в мире, совершившем забег через всю Африку, от самой южной точки до самой северной. Об этом сообщает The Guardian.
Кук стартовал 22 апреля 2023 года на Игольном мысе, в ЮАР. Марафон занял 352 дня и завершился на мысе Анджела, в Тунисе. Британец преодолел 16,3 тыс. километров, пробежав по территории 16 стран. Ему пришлось перебираться через тропические леса, горные хребты и пустыню Сахара (через нее он бежал ночью).
В пути у Кука произошло несколько незапланированных остановок. В Анголе его команду ограбили, угрожая пистолетом, в Конго удерживали вооруженные мачете местные жители. В Нигерии марафонцу пришлось обратиться ко врачам из‑за плохих анализов и болей в спине — в итоге Расс снизил темп и сократил дистанцию, которую пробегал каждый день.
По словам Кука, он решил пробежать через всю Африку, чтобы справиться с собственными психологическими проблемами — зависимостями от алкоголя и азартных игр.
На протяжении всего марафона Расс вел страницы в соцсетях, а часть подписчиков даже сопровождала его на последнем этапе в Тунисе. Активность в соцсетях также позволила собрать ему более 600 тыс. фунтов стерлингов (более 70 млн рублей) на благотворительность.
Не все согласились, что Кук первым пробежал через всю Африку. В частности, World Runners Association, в которую входят семь известных ультрамарафонцев, заявила, что первым это сделал датчанин Йеспер Олсен в 2010 году. Однако его путь от египетской Табы до мыса Доброй Надежды в ЮАР был вдвое короче и занял 434 дня.