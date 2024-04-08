Британец пробежал через всю Африку, чтобы избавиться от зависимостей

Не все согласились, что Кук первым пробежал через всю Африку. В частности, World Runners Association, в которую входят семь известных ультрамарафонцев, заявила, что первым это сделал датчанин Йеспер Олсен в 2010 году. Однако его путь от египетской Табы до мыса Доброй Надежды в ЮАР был вдвое короче и занял 434 дня.