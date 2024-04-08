Сотрудников московского вуза обвинили в незаконной выдаче мигрантам сертификатов о владении языком

В Москве возбудили уголовное дело против сотрудников Государственного института русского языка имени Пушкина. Их обвинили в незаконной выдаче иностранцам сертификатов о владении русским языком, требуемых для оформления ВНЖ, сообщил столичный СК.
Уголовное дело открыли по статьям об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. По данным следствия, работники вуза выдавали документы даже тем мигрантам, которые не имели требуемых знаний.
«Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона», — подчеркнули правоохранители.
Подозреваемыми стали пять человек, их задержали. У них дома и на работе провели обыски, «в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям».
«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников», — добавили в СК.
Ситуацию с подложными сертификатами расследуют в Черемушкинском межрайонном следственным отделе следственного управления по ЮЗАО ГСУ СКР по Москве, а также в следственном отделе по Троицкому и Новомосковскому административным округам и следственном управлении по ЦАО.