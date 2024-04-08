В Смоленской области обрушился мост. Один человек погиб

В городе Вязьма Смоленской области обрушился путепровод, передает РБК со ссылкой на экстренные службы.
Во время обрушения на мосту были два автомобиля — легковой и грузовой. Женщина, находившаяся в легковушке, погибла, водитель большегруза — в тяжелом состоянии, отметили в главке МЧС.
Обрушившийся путепровод — Панинский мост, построенный в 1980 году. Он проходит над железнодорожными путями и соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.
В 2018 году местные власти заявили, что капитально отремонтируют дорожное покрытие моста. На это планировалось потратить 9,1 млн рублей.