«Кажется, стоило взять Кубрика»: вышел трейлер фильма «Fly Me to the Moon»

События картины происходят в 1960-х на фоне подготовки к исторической высадке американских астронавтов на Луну. В условиях космической гонки США и СССР НАСА привлекает специалистов по маркетингу, которые предлагают снять поддельную высадку на поверхность спутника Земли на случай, если реальная миссия обернется провалом.