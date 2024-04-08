«Кажется, стоило взять Кубрика»: вышел трейлер фильма «Fly Me to the Moon»

Студия Sony Pictures выпустила трейлер комедийной драмы «Fly Me to the Moon» со Скарлетт Йоханссон, Ченнингом Татумом и Вуди Харрельсоном. Премьера фильма состоится в июле 2024 года.
События картины происходят в 1960-х на фоне подготовки к исторической высадке американских астронавтов на Луну. В условиях космической гонки США и СССР НАСА привлекает специалистов по маркетингу, которые предлагают снять поддельную высадку на поверхность спутника Земли на случай, если реальная миссия обернется провалом.
Постановщиком ленты выступил Грег Берланти, известный по сериалам «Бухта Доусона», «Любовь вдовца», «Политиканы» и «Стрела», а также фильмам «С любовью, Саймон» и «Клуб разбитых сердец».
Кроме Йоханссон, Татума и Харрельсона в актерский состав вошли Джим Раш («Сообщество»), Рей Романо («Все любят Рэймонда», «Ирландец»), Колин Вуделл («Континенталь») и другие.
Ранее картина носила название «Проект „Артемида“», роль Татума должен был исполнить Крис Эванс, а режиссерское кресло должен был получить Джейсон Бейтман. Последний отказался от работы над лентой из‑за творческих разногласий.