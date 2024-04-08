В Якутии сняли фильм «Карина» о девочке, в одиночку выжившей в тайге 12 дней

В Якутске состоится премьера фильма «Карина» о четырехлетней девочке, которая выжила в тайге на протяжении 12 дней. Ленту покажут 11 апреля в кинотеатре «Лена», сообщает издание «ЯСИА».
Режиссером картины выступила Марианна Сиэгэн, работавшая над фильмом ужасов «Иччи». Главную роль исполнила София Прибылых. Информации о прокате ленты за пределами Якутии пока нет.
В июле 2014 года Карина Чикитова приехала в гости к бабушке в село Олом и в один из дней пропала. Сначала мама с бабушкой решили, что Карину забрал папа, приезжавший в село накануне. Однако спустя 3 дня мужчина вернулся один и родственники поняли, что ребенок потерялся.
Карину начали искать только на четвертые сутки. Спасатели обошли 30 кв.км тайги, но не смогли обнаружить следов девочки. На 9-й день с момента пропажи домой вернулся щенок по кличке Кырачаан (в переводе с якутского — «Малыш»), который исчез вместе с Кариной.
Спасатели пошли по его следу вместе со служебными собаками и спустя 3 дня обнаружили Карину, сидевшую в камышах. За 12 дней она похудела на треть своего веса. Позднее девочка призналась, что смогла выжить в лесу только благодаря своему щенку. В 2015 году в честь Карины и Малыша рядом с аэропортом Якутска установили памятник «Девочка и собака».