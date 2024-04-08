В Якутии сняли фильм «Карина» о девочке, в одиночку выжившей в тайге 12 дней

Спасатели пошли по его следу вместе со служебными собаками и спустя 3 дня обнаружили Карину, сидевшую в камышах. За 12 дней она похудела на треть своего веса. Позднее девочка призналась, что смогла выжить в лесу только благодаря своему щенку. В 2015 году в честь Карины и Малыша рядом с аэропортом Якутска установили памятник «Девочка и собака».