Кинокомпания A24 выпустила трейлер хоррора Тая Уэста «Максин» («MaXXXine»). Его премьера состоится 16 сентября.
Грядущий фильм станет продолжением картин «X» и «Пэрл». События в «Максин» развернутся сразу после бойни в первом фильме. Единственная выжившая девушка Максин продолжит свою карьеру порноактрисы в 1980-х в Лос-Анджелесе.
Для того, чтобы добиться успеха она, кажется, готова на все. Но ее планы осложняет таинственный убийца, известный как «ночной преследователь», который попал на свободу.
Главную роль вновь исполнила Миа Гот. Еще в актерский состав вошли Кевин Бэкон, Элизабет Дебики и Джанкарло Эспозито, Лили Коллинз, Мишель Монаган и Бобби Каннавале, а также музыканты Мозес Самни и Холзи.
Несмотря на то, что в каждой части трилогии Уэста рассказывается одна и та же история, в каждом из них совершенно разная атмосфера. В «X» были представлены Перл и Максин, а сам фильм был создан по мотивам слэшеров 70-х годов. Действие «Перл» происходило несколькими десятилетиями ранее, и в ней были элементы «Волшебника страны Оз».
Впервые героиня Мии Гот была представлена в фильме «X», где она выжила после убийства, совершенного главной героиней фильма «Перл». Перл, чья история была рассказана в приквеле, была убита в конце «X».
Актриса во всех фильмах исполняла роли и Максин, и Перл. Теперь зрители смогут увидеть, как сама Максин пережила события «X». До сих пор фильмы трилогии рассказывали об эволюции порнографии. «Максин» продолжит исследовать, как этот жанр развивался и процветал в 1980-е годы.