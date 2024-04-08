Несмотря на то, что в каждой части трилогии Уэста рассказывается одна и та же история, в каждом из них совершенно разная атмосфера. В «X» были представлены Перл и Максин, а сам фильм был создан по мотивам слэшеров 70-х годов. Действие «Перл» происходило несколькими десятилетиями ранее, и в ней были элементы «Волшебника страны Оз».