В России запустили анонимный чат психологической помощи для подростков

Петербургские благотворители запустили анонимный онлайн-сервис психологической помощи для подростков «1221». В его создании поучаствовали люди из проектов «Нормальное место», «Благотворительная больница» и «Тебе поверят».
Чат «1221» работает ежедневно, с 18.00 до 22.00. Написать в него по любому вопросу могут молодые люди от 12 лет до 21 года.
В течение 5 минут на запрос отвечает бот, а затем переадресует его свободному психологу. Через несколько минут (возможны небольшие задержки) подростку ответит психолог, который попросит подробнее рассказать о проблеме.
Сеанс с психологом длится 50 минут. Затем, если нужна более длительная помощь, специалисты направят подростка в дружественные проекты.
«Мы мечтаем о более бережном к подросткам мире, в котором есть место, куда можно прийти и безопасно поговорить про сложные ситуации. Поговорить с тем, кому доверяешь и кто назовет происходящее своими именами, поможет понять, что происходит, и найти ресурсы, чтобы справиться», — отметили создатели «1221».
Поддержать проект можно на платформе Planeta.ru. Там есть возможность отправить пожертвование, оплатить консультацию для одного обратившегося в чат или смену сотрудника платформы, а также купить открытку, носки или сертификат на одежду, обувь и книги.