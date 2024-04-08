В России запустили анонимный чат психологической помощи для подростков

«Мы мечтаем о более бережном к подросткам мире, в котором есть место, куда можно прийти и безопасно поговорить про сложные ситуации. Поговорить с тем, кому доверяешь и кто назовет происходящее своими именами, поможет понять, что происходит, и найти ресурсы, чтобы справиться», — отметили создатели «1221».